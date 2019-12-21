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Keyif
21.12.2019 - 08:01, Son Güncelleme:

Finalde Doğulu sürprizi

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Finalde Doğulu sürprizi

BU yıl 20’ncisi düzenlenen Marka Konferansı’nın finaline Kenan Doğulu sürprizi damga vurdu.

Çırağan Palace Kempinski’nde düzenlenen konferansın kapanış oturumuna Zülfü Livaneli konuk oldu. Söyleyişinin moderatörlüğünü üstlenen Balçiçek İlter, sanatçının “Ey Özgürlük” şarkısını hatırlatarak bir sürpriz yaptı. Piyanonun başına geçen Ozan Doğulu, “Ey Özgürlük” şarkısını çalmaya başladı. Ardından Kenan Doğulu sahneye çıkarak şarkıyı seslendirdi. Bu sürpriz karşısında duygulanan Livaneli, şarkıyı söyleyen Kenan Doğulu’ya eşlik etti.

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