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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Filmin çekimleri başladı: İşte 'İki Gözüm'

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Filmin çekimleri başladı: İşte 'İki Gözüm'

OYUNCU ve yönetmen Gani Rüzgar Şavata, ünlü sanatçı Ahmet Kaya’nın 43 yaşında Fransa’nın başkenti Paris’te sona eren hayatını beyazperdeye taşıyor. Şavata’nın hem 7. Sanat Sinema adlı şirketiyle yapımcılığını üstlendiği hem de senaryosunu yazdığı “İki Gözüm” adlı filmin çekimlerine Paris’te başlandı.


29 KASIM’DA VİZYONA GİRECEK

Yönetmen koltuğunda Hakan Gürtop’un oturduğu filmde Ahmet Kaya rolünü sanatçıya benzerliğiyle dikkat çeken şarkıcı Özgür Tüzer üstlendi.
Özgür Tüzer için “Medyadan uzak bir sanatçı. Sesi ve altyapısı güçlü bir bağlama ustası. Özgün duruşu ve kariyeri açısından Ahmet Kaya rolü için en ideal isimdi” diyen Gani Rüzgar Şavata, filmde sürpriz bir ismin de rol aldığını açıkladı: “Paris’teki çekimlerde Fransız sanatçı Eléonore Fourniau da rol aldı. Oyuncu kadrosunda çok başarılı isimler var. İzleyenler şaşıracak.” 10 milyon liraya yakın bir bütçeyle çekilen “İki Gözüm”ün eylül sonunda tamamlanacağını belirten Şavata, filmin 29 Kasım’da vizyona gireceğini söyledi.

Filmin çekimleri başladı: İşte İki Gözüm

Yönetmen Şavata: Kanuna uygun

Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, “İki Gözüm” filmi için kendilerinden izin alınmadığını açıklamıştı. Gani Rüzgar Şavata, Kaya’nın itirazıyla ilgili şunları söyledi: “Gülten Hanım’a saygım sonsuz. Ama ben Ahmet’in ne özelini, ne ailesini ne de Gülten Hanım’ın elindeki bilgi ve belgeyi kullanıyorum. Ben Ahmet Kaya’nın hayat hikayesini işlemiyorum. Belgesel tadında bir film çekiyorum. O geceyi (Ahmet Kaya’nın saldırıya uğradığı, 11 Şubat 1999’da düzenlenen MGD ödül töreni) ele alıyorum. Biz aileyi onurlandırıyoruz ve kanunlara uygun, yasal bir iş yapıyoruz. Finalde de öldürmüyoruz, çünkü Ahmet Kaya ölümsüzdür.”

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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