Filmekimi'nden Cuaron sürprizi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl Birlikte Güzel işbirliğiyle 5-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Filmekimi, programa eklenen film ve ek seanslarla sinemaseverlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Meksikalı yönetmen Alfonso Cuarón imzalı Roma, Türkiye’de ilk defa Filmekimi’nin kapanış filmi olarak 15 Ekim Pazartesi günü izleyici ile buluşacak.
Yerçekimi, Son Umut, Y Tu Mama Tambien gibi yapıtlarıyla tanınan Oscar ödüllü yönetmen ve yazar Alfonso Cuarón'un bugüne kadarki en kişisel projesi olan Roma, Meksika'nın orta sınıftan ailelerin yaşadığı Roma mahallesindeki bir evde hizmetçi olarak çalışan genç Cleo'nun öyküsünü anlatıyor. Kendisini yetiştiren kadınlara bir sevgi mektubu niteliğindeki filmde Cuarón, kendi çocukluğunu anımsayarak 1970'lerin çalkantılı siyasi ortamındaki sosyal hiyerarşi ve aile içi çatışmaların canlı ve duygusal bir portresini çiziyor. Roma, Cuarón’un 2013’te büyük ses getiren Gravity’den bu yana çektiği ilk film.
8 Eylül’de biten Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan Ödülü’nü alan Roma'nın oyuncu kadrosunda Carlos Peralta, Yalitza Aparicio, Marina De Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa, Enoc Leaño ve Daniel Valtierra yer alıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle