“Film için 1 ay yıkanmadım!”
18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali "Murtaza" filmini ağırladı.
Filmhaus Frankfurt, ABG/Saalbau GmbH, Amt für Kommunikation und Stadtmarketing Frankfurt, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Kültür Ateşeliği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst desteği, TÜRSAK Vakfı iş birliği ile Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen,18.Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M.’nde yönetmen Özgür Sevimli'nin ilk uzun metraj filmi “Murtaza”nın özel gösterimi filmin başrol oyuncusu Cezmi Baskın’ın katılımı ile gerçekleşti.
“Film için 1 ay yıkanmadım!” Pazartesi günü gösterim sonrası festival kent merkezindeki Cinestar Metropolis'teki söyleşiye katılan Cezmi Baskın soruları yanıtladı. Genç bir ekiple ama çok zor şartlarda çalıştıklarını ifade eden Baskın, rolün gerekliliklerini yerine getirmek için bir ay boyunca yıkanmadığını dile getirdi.
Çekimlerin Malatya'nın Hekimhan, Çırzı köyü, Çulhalı köyü ve Başakköy de gerçekleştirdiklerini dile getiren Baskın sözlerine; "Murtaza karakteriyle seyircilerin özdeşleşmesi çok zor. Topluma yabancılaşmış, devamlı hayatını yalanlar üzerine kurmuş çok yalnız bir karakter." diye devam etti.
"Murtaza" Hayatını Yalanlar Üzerine Kurmuş Yalnız Biri Yönetmen Özgür Sevimli'nin kendi aile hikayesinden yola çıkarak yazıp yönettiği filmi "Murtaza" Malatya'nın dağ köylerinden birinde yaşayan Sabure ve Murtaza'nın hikayesini anlatıyor. Sabure yıllar önce iki gözünü de kaybetmiştir. Bakımıyla Murtaza ilgilenir. Çocukları İstanbul'da yaşar. Murtaza kasabaya indiği bir gün bakkaldan İstanbul'daki kızını telefonla arar, hasta olduğunu öğrenir. Sabure'ye kızının durumunu söylemeden İstanbul'a gider. Ama kızı o akşam ölür.
Murtaza, Sabure'nin de hastalanmaması için ona yalan söyler ve kızının öldüğünü gizler. Ama Sabure gitgide sessizleşir, zamanla yalnızlığı ve umutsuzluğu gün yüzüne çıkar.
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