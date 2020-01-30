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Haber Giriş: 30.01.2020 - 13:46,Son Güncelleme:/

Figen Batı'dan Transformasyon

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Figen Batı'dan Transformasyon

Ressam Figen Batı'nın eserlerinin yer aldığı "Transformasyon" adlı sergi, sanatseverlerle buluşacak.

Tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle eserler yapan sanatçının yedinci kişisel sergisi 12 Şubat'ta Sevil Dolmacı Art Gallery'de ziyarete açılacak.

Sanatçı, 30 yıllık kariyeri boyunca, Türkiye'nin dışında Japonya, Yunanistan, Fransa ve İspanya'nın da aralarında olduğu çeşitli ülkelerde karma sergilere katıldı. İzleyiciyi hayatın, evrenin ve dünyanın içinde bulunduğu hızlı değişimi gözlemlemeye davet eden sergi 29 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek. 

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