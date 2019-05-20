Fethiye'de 19 Mayıs coşkusu, 25 bin kişiyle yaşandı!
Fethiye' de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük coşkuyla kutlandı. Edip Akbayram konserine yaklaşık 25 bin kişikatıldı.
Beşkaza Meydanı'nda gerçekleşen konserde yediden yetmişe herkes Edip Akbayram ile bayram coşkusunu yaşadı. Edip Akbayram, ‘aldırma gönül’, ‘sen benden gittin gideli’, ‘eşkıya dünyaya’, ‘güzel günler göreceğiz’ gibi birbirinden güzel şarkılarını Beşkaza Meydanı’nı dolduran binler ile birlikte söyledi.
İki gün boyunca süren etkinlikler kordonda düzenlenen fener alayı ve Fethiye müzik gruplarının konserleriyle sona erdi. Kordonboyundaki fener alayına Kaymakam Muzaffer Şahiner ve Belediye Başkanı Alim Karaca'nın ardında yürüyen binlerce Fethiyelinin muhteşem görüntüleri damga vurdu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle