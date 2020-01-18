MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriFestivalle yaklaşık 78 bin "belgesel ve fotoğraf"lık arşiv oluştu
GeriKeyif Festivalle yaklaşık 78 bin "belgesel ve fotoğraf"lık arşiv oluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 18.01.2020 - 15:33,Son Güncelleme:/

Festivalle yaklaşık 78 bin "belgesel ve fotoğraf"lık arşiv oluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Festivalle yaklaşık 78 bin "belgesel ve fotoğraf"lık arşiv oluştu

 UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 20 yıldır ''kültürel miras ve korumacılık'' temasıyla düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" sayesinde yaklaşık 17 bin belgesel ve 61 bin fotoğraflık arşiv oluşturuldu.

Özelde 3 bin yıllık geçmişini bugünlere kadar taşıyabilen Safranbolu'da, genelde Türkiye'nin kültürel mirasına sahip çıkmak ve geleceğe taşınması amacıyla 1999'da ulusal düzeyde başlayan, 2004'te uluslararası boyut kazandırılarak dünyaya açılan festival kapsamında düzenlenen belgesel ve fotoğraf yarışmalarına şimdiye kadar yaklaşık 78 bin eserle başvuruda bulunuldu.

Her yıl dereceye giren belgesel dalında 9, fotoğraf alanında da 6 esere ödüllerin verildiği festival sayesinde oluşan belgesel ve fotoğraf arşivi, adeta hazineye dönüşmüş durumda.

İlçedeki tarihi Muallimler Birliği binasında yer alan Belgesel Film Müzesi ve Akademisi'nde korunan eserler, aynı binada özel yapılmış cep sinemalarda izlenebiliyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle