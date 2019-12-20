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20.12.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Festivalin geliri otizmli çocuklara

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Festivalin geliri otizmli çocuklara

Otizmli bireyler yararına düzenlenen Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali’nin 12’ncisi, Four Seasons Hotel at the Bosphorus’ta gerçekleşti.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali, bu yıl da iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda ünlü ismin katılımıyla Four Seasons Hotel at the Bosphorus’ta gerçekleşti. Etkinlikte, ünlü isimlerin hazırladığı yılbaşı hediye sepetleri de satışa sunuldu. Elde edilen gelir, Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak.

Festivalin geliri otizmli çocuklara

Emel Oysal - Pervin Ersoy - Bilge Kuru

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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