Festivalin geliri otizmli çocuklara

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali, bu yıl da iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda ünlü ismin katılımıyla Four Seasons Hotel at the Bosphorus’ta gerçekleşti. Etkinlikte, ünlü isimlerin hazırladığı yılbaşı hediye sepetleri de satışa sunuldu. Elde edilen gelir, Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak.



Emel Oysal - Pervin Ersoy - Bilge Kuru