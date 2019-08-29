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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
29.08.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Festival gibi hafta

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Festival gibi hafta

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta üçü yerli olmak üzere 7 film, sinemaseverlerle buluşacak.

ABD yapımı dram ve komedi türündeki "New York'ta Yağmurlu Bir Gün" filminde Timothee Chalamet, Elle Fanning ve Selena Gomez rol alıyor.
Romantik bir hafta sonu geçirmek için New York'a giden genç çiftin yaşadıklarını konu edinen filmin yönetmenliğini usta yönetmen Woody Allen üstleniyor.

"Masal Şatosu: Sihirli Davet"

Burak Kuka'nın yönetmenliğini üstlendiği fantastik türdeki yerli film "Masal Şatosu: Sihirli Davet", masal diyarına açılan kapının anahtarını bulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor.  Ecrin Su Çoban, Berk Coşkun ve Ayça Tilki başrolleri paylaştığı filmde, masal kahramanı bir cücenin bahçelerine bir şey sakladığını gören Neşe'nin sihirli bir anahtar bulmasıyla başlayan fantastik macerasını anlatıyor.

"İblis: Esir-i Beden"

Haftanın korku türündeki filmlerinden biri olan "İblis: Esir-i Beden" astral seyahat yaptıkları sırada kendilerine musallat olan korkunç varlıktan kurtulmaya çalışan dört gencin hikayesini ele alıyor.

Yönetmen koltuğunda Hira Evren Işık’ın oturduğu filmde, Araf Mehmet Geçgel, Esin Kaya, Elif Erkanlı ve Emre Bulut gibi isimler rol alıyor.

 "Abigail: Sınırların Ötesinde"

ABD ve Rusya'nın ortak yapımı fantastik ve aksiyon türündeki "Abigail: Sınırların Ötesinde" filminin yönetmenliğini Aleksandr Boguslavskiy yapıyor.
Tinatin Dalakishvili, Eddie Marsan ve Rinal Mukhametov gibi oyuncuların rol aldığı film, dünyayı etkisi altına alan bir salgından uzak durmak için korunaklı bir alanda yaşayan genç kız Abigail'in hikayesini beyaz perdeye aktarıyor.

"Mircin"

Yönetmenliğini Ahmet Yaşar Gümüş'ün yaptığı haftanın korku türündeki diğer vizyon filmi "Mircin"'de Korkut Çözer, Elif Kartal, Hande Sipal gibi isimler oynuyor. Uzak durmaları gereken bir olayın peşine düşen bir grup arkadaşın hikayesini anlatan filmin konusu özetle şöyle: "Bir grup arkadaş, bulaşmamaları gereken bir olaya dahil olduklarında kendilerini büyük bir kovalamacanın içinde bulur. Onların bilmediği şey Karaköy'ün karanlık sokaklarından Beykoz'un ormanlarına uzanan bu kovalamacada yalnız olmadıklarıdır. Kendilerini korkunç olayların içinde bulan gençler, en etkili büyülülerden olan İspanyol büyüsü ile lanetlenmiştir. Bu büyü sadece lanetleneni etkilemekle kalmaz büyüyü yapanı da mahvedecektir. Hayatları kabusa dönen gençler, lanetin etkisinden kurtulmayı başarabilecekler midir?"

"Elveda Oğlum"

Festival gibi hafta

Çin yapımı "Elveda Oğlum" filmi, iki evli çiftin 1980'lerin pazar odaklı ekonomik reformlarından başlayarak 40 yıllık süreçte ülkelerinde yaşanan sosyal ve ekonomik değişikliklere uyum sağlamaya çalışmasını ele alıyor.  Yönetmen koltuğunda Wang Xiaoshuai oturduğu filmin başrollerini Wang Jing-chun ve Yong Mei paylaşıyor.

 "Kediler"

Haftanın animasyon türündeki tek filmi "Kediler", efsanevi kedi cennetini bulmak için evden kaçan oğlunun peşine düşen Blanket adındaki bir kedinin maceralarını anlatıyor. Gary Wang’ın yönetmenliğini yaptığı film, 3 boyutlu olarak da izlenilebilecek.

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