Festival bitti hoş sedası kaldı
İstanbullu müzikseverler kelimenin tam anlamıyla caz dolu bir yaz geçirdi.
İstanbul KültürSanat Vakfı tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Caz Festivami, 17 Temmuz'da sona erdi. Bu yıl 450'li aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayan festival yüzde 90 doluluk oranında geçti. Festival konserlerini 52 bini aşkın müziksever izledi.
25. Uluslarası İstanbul Caz Festivali'nin en çok konuşulan konuklarından biri Nick Cave oldu. Efane müzisyenin grubu The Bad Seeds ile birlikte verdiği konser festival tarihinin unutulmazları arasına girdi.
Festivalin kapanış konserini ise bir başka efsane Robert Plant verdi. Grubu The Sensational Space Shifters ile birlikte sahne alan Plant, İstanbul seyircisini coşturdu.
25. Uluslararası İstanbul Caz Festivali, 27 farklı mekanda gerçekleştirildi.
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