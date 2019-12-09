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Fernerbahçeli futbolcular galibiyeti kutladılar
Geçen cuma günü Gençlerbirliği ile karşılaşan ve farklı galibiyet alarak sahadan mutlu ayrılan Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcuları Jailson, Luis Gustavo ve Şilili defansı Mauricio Isla aileleri ile birlikte geldikleri İstinyePark’da objektife takıldı.
Ayrı ayrı gelerek alışveriş merkezinde buluşan futbolcular ve aileleri birlikte öğle yemeği yedikten sonra alışverişin keyfini çıkardılar. Gün boyu birlikte ve ayrı ayrı alışveriş yapan sarı lacivertli futbolcular yoğun ilgi ile karşılaştı.
Mauricio Isla ve ailesi
Jailson ve ailesi
Luis Gustavo ve ailesi
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