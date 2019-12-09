Fernerbahçeli futbolcular galibiyeti kutladılar

Ayrı ayrı gelerek alışveriş merkezinde buluşan futbolcular ve aileleri birlikte öğle yemeği yedikten sonra alışverişin keyfini çıkardılar. Gün boyu birlikte ve ayrı ayrı alışveriş yapan sarı lacivertli futbolcular yoğun ilgi ile karşılaştı.



Mauricio Isla ve ailesi



Jailson ve ailesi



Luis Gustavo ve ailesi