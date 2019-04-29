Ferhat ile Şirin Mayıs ayında vizyonda
Çağla Şimşek'in başrolünü oynadığı "Ferhat ile Şirin" sinema filmi mayıs ayında vizyona giriyor.
Efsane aşkın kahramanları olan "Ferhat ile Şirin" aşkı günümüze uyarlanarak sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimleri Amasya’da Ferhat ile Şirin aşkının yaşandığı gerçek mekanlarda yapılan film izleyenleri gözyaşına boğacak.
Çağla Şimşek filmde Şirin'i Ferhat karakterini ise oyuncu Tolga Yüce oynuyor.
Şimşek “Hiç bilmediğim bir duyguyu oynadım. Çünkü bugüne kadar hiç âşık olmadım, hiç aşk yaşamadım. Senaryoyu okuyunca bu büyük aşkı içgüdüsel olarak yorumladım" dedi.
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