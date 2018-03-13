Fenomen dizi beyazperdede
90'lı yılların efsane yapımı “Gerçek Kesit”, sinemaya uyarlandı.
Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği “Gerçek Kesit: Manyak” 23 Mart’ta vizyona girecek. Ahmet Rıfat Şungar, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü gibi birçok ünlü ismi oyuncu kadrosunda buluşturan gerilim-komedi türündeki filmin fragmanı geçtiğimiz gün yayınlandı. Annesine son derece düşkün olan Rıza’nın hayalle gerçek arasında gidip gelen dünyasından ilginç sahnelerin yer aldığı fragman, sosyal medyada ses getirdi.
Cahit Kaşıkçılar filmin senaryosuna da imza attı.
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