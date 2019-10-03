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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

FB'li sporcuların kahramanlığı film oluyor

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FB'li sporcuların kahramanlığı film oluyor

Yapımcı ve yönetmen Murat Şeker, çekimleri sona eren bir filmin tanıtım toplantısında yeni filminin de müjdesini verdi.

Şeker, yapımcılığını kendisinin, yönetmenliğini de Ali Tanrıverdi'nin üstlendiği  "Amacı Olmayan Grup" adlı filmin tanıtım toplantısına katıldı.

 Şeker, çekimleri bir ay süren film hakkında "Çok komik bir film çektik" dedi. Daha sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Mümkün olduğunca yeni bir kadro kurmaya çalıştık. Bu kadro ileride inşallah ikincisinde de karşınıza gelebilecek. Biz filmimize güveniyoruz. Şu an öngördüğümüz vizyon tarihi 2020. Ya 28 Şubat ya 6 Mart'ta çıkacağız. Ama bakarız montaj bitti ve film çok güzel oldu, o zaman vizyon tarihini öne de çekebiliriz. Çünkü yazdığımız senaryo güzeldi ama sahneler senaryonun ötesine geçti. O yüzden huzurunuzda yönetmeni ve oyuncu ekibini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Murat Şeker, çekimleri Kadıköy, Beykoz ve İstanbul'un çeşitli köylerinde gerçekleştirdiklerini aktardı.

Ya İstiklal Ya Ölüm 

FBli sporcuların kahramanlığı film oluyor

Murat Şeker bu filmin toplantısında önümüzdeki yıl çekimlerine başlanacak olan Ya İstiklal Ya Ölüm adlı film hakkında da bilgi verdi.

Şeker "Fenerbahçeli sporcuların, Kurtuluş Savaşı sırasında İngilizlere karşı, İstanbul'un müdafaası ve ülkenin kurtuluşu için yaptıklarını anlatan bir film projesi bu. Epik drama olacak. Ben de yıllardır bu film için uğraşıyordum. Senaryosunu yazdık. Şu an oyuncu kadrosu üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Önümüzdeki günlerde açıklarız. Sağlam bir casting olacak. Türk sinemasının önemli oyuncuları olacak. Çok sayıda karakter var. Filmin çekimleri mayıs sonu, haziran başı başlayacak. Vizyon tarihi de 2020 Aralık ya da 2021 olacak" diye konuştu.

 

 

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