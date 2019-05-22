Fatma Turgut'tan albüm kutlaması
Fatma Turgut, 17 Mayıs'ta yayınlanan ilk solo albümü 'Elimde Dünya'nın lansman kutlamasını geçtiğimiz akşam Cihangir'de bir mekanda gerçekleştirdi.
Sanat camiasından ve basından dostlarının katılımıyla gerçekleşen kutlamaya; Mehmet Erdem, Gökhan Keser, Seçkin Piriler, Güntaç Özdemir, Can Baydar, Siyabend gibi ünlü isimlerin yanı sıra Deniz Erdem, Cengiz Erdem, Şebnem Sunar Küçük, Özge Uzun, Tolga Akyıldız gibi isimler katıldı.
Fatma Turgut: “İyi niyetin, sevginin ve mutluluğun albümü.”
İlk albüm heyecanını dostları ve sevenleriyle birlikte paylaşan sanatçı, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, gece ile ilgili duygularını:''Burada olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli ve sevgi dolu bir iş bu. Daha üç gün olmasına rağmen dinleyiciye de bu hislerin geçtiğini biliyorum. Büyük bir gururla taşıyorum bu albümü, büyük bir gururla yaşıyorum. Elimde Dünya ilk solo albümüm olduğu için gerçekten üzerine çok titredik. Dört dörtlük olması için çok çaba sarf ettik ve buna değdi. 10 şarkıdan oluşan bir albüm yaptım. Tabiri caizse deli işi. Çok güzel insanların, çok güzel kalplerin emeği var albümde. Geçen gün bir arkadaşım Twitter'da yazmış 'Dünya büyük, çok küçük ellerim diyen kız; şimdi kocaman Elimde Dünya diye bir albüm yaptı.' diye. Beni çok etkilemişti. Çok güzel insanlar biriktirmişim. İyi niyetin, sevginin ve mutluluğun albümü.'' şeklinde anlattı.
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