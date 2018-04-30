Fatih Akın'a iki ödül
Fatih Akın, Berlin’de düzenlenen Alman Film Ödülleri'den ‘Paramparça’ filmiyle ile En İyi Film dalında Gümüş Lola, En İyi Senaryo dalında da Altın Lola kazandı
Alman Film Ödülleri, Berlin’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Fatih Akın’ın iki ödülle ayrıldığı törende, yönetmenliğini Emily Atef’in yaptığı 3 Tage in Quiberon (Quiberon’da 3 Gün) yedi dalda Altın Lola kazanarak, bu yıl en çok ödül alan film oldu.
Ünlü Alman aktris Romy Schneider’in hayatından bir kesit anlatan 3 Tage in Quiberon, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dalında Altın Lola’ya layık görüldü.
Yönetmenliğini Fatih Akın’ın yaptığı Aus dem Nichts (Paramparça) ise En İyi Film dalında Gümüş Lola’ya layık görüldü.
Senaryosunu Fatih Akın ile Hark Bohm’un yazdığı Paramparça, En İyi Senaryo dalında ise Altın Lola’ya layık görüldü. Paramparça, Ocak ayında En İyi Yabancı Film kategorisinden Altın Küre kazanmıştı.
En İyi Film dalında Bronz Lola’nın sahibi ise yönetmenliğini Valeska Grisebach’ın yaptığı Western oldu.
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