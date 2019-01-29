Fatih Akın ve Emin Alper, Berlinalede
"Altın ayı" için yarışan 17 film arasında Emin Alper'in "Kız kardeşler" ve Fatih Akın'ın "Altın Eldiven" filmleri de yer alıyor . Festivalin forum bölümünde yönetmen Burak Çevik'in "Aidiyet" filmi gösterilecek
Festival Direktörü Dieter Kosslick, Berlin'deki Basın ve Enformasyon Dairesinin salonunda düzenlediği basın toplantısında, 7-17 Şubat'ta yapılacak festivalin programı hakkında bilgi verdi. Buna göre, festivalde bu yıl 74 ülkeden yaklaşık 400 film gösterilecek. Yarışma bölümünde yer alan 23 filmin 17'si "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.
Türk yönetmen Emin Alper'in "Kız kardeşler" filminin yanı sıra Türk asıllı yönetmen Fatih Akın'ın "Altın Eldiven" (Der goldene Handschuh) filmi de büyük ödül "Altın Ayı"nın adayları arasında gösterildi. "Kız Kardeşler" ve "Altın Eldiven" filmlerinin dünya prömiyerleri Berlinale kapsamında yapılacak.
AÇILIŞ DANİMARKA FİLMİYLE
Berlinale'nin açılışını 7 Şubat'ta Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig'in "The Kindness of Strangers" adlı film yapacak.
"Forum" bölümünde Türk yönetmen Burak Çevik'in "Aidiyet" filmi de gösterilecek. "Perspektive Deutsches Kino" bölümünde ise Mehmet Akif Büyükatalay'ın "Oray" filmi yer alıyor. Söz konusu 2 filmin ilk gösterimleri de festivalde yapılacak.
Christian Bale, Bill Nighy ve Tilda Swinton gibi çok sayıda ünlü ismin katılacağı festivalde ödüller 16 Şubat'ta sahiplerini bulacak. FOTOĞRAFLAR: DEPO PHOTOS, FACEBOOK
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