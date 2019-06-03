“Farketmez artık” klip
Nurdoğan Öz, bestesi kendisine ait olan ve yıllar önce ünlü sanatçı Cengiz Kurdoğlu’nun seslendirdiği “Farketmez artık” adlı şarkısına klipçekti.
Bestecisinden” adlı yeni albümünü çıkartan Öz’e klipte güzel fotomodel Bengisu Taş eşlik etti. Yönetmenliğini Caner Demiroğlu’nun üstlendiği klip çekimi Beylikdüzü Gürpınar sahilinde gerçekleşti. Öz “ Değerli sanatçı büyüğüm Cengiz Kurdoğlu’nun yıllar önce seslendirdiği ve halen
dillerden düşmeyen ve bestesi bana it olan ‘Farketmez artık’ şarkı benim hayatımda önemli bir rol oynuyor" dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle