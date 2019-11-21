Facebook'taki ilanla buluştular Grammy ödülüne aday oldular
Önümüzdeki yıl 62'nci kez verilecek olan Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı. Her ne kadar listeye tam 8 dalda aday gösterilen Lizzo damgasını vursa da Türkiye'deki müzikseverleri heyecanlandıran bir isim daha vardı: Altın Gün.
Grubun adı Türkçe... Üstelik aday oldukları albümün adı da: Gece. "Dünya müziği" dalında Grammy adayı olan Altın Gün grubunun ise ilginç bir öyküsü var.
Her ne kadar adı Türkçe olsa da grubun kurucuları Hollandalı.
Jacco Gardner ve Jasper Verhulst, bir konser için Türkiye'ye geldiklerinde bir döneme damgasını vuran Türk psychdelic rock'ından çok etkileniyorlar.
Sonra aralarına Ben Rider ile Nic Maustovic de katılıyor. Olayları Türkiye'ye bağlayan ise bu dörtlünün Facebook aracılığıyla yaptığı duyuru.
Grup kendilerine katılacak Türk müzisyen arayışına giriyor. Bunun sonucunda da Merve Daşdemir ve Erdinç Ecevit Yıldız aralarına katılıyor. En son da Gino Groeneveld gruba dahil oluyor.
Altın Gün isminin nasıl koyulduğuna gelince... İşte işin burası epey ilginç.
Grup üyelerinden Merve Daşdemir'in anlattığına göre Jasper Verhulst, Google Translate'e 'gold day' yazıyor. Karşılık: Altın Gün. Böylece grup her şeyiyle doğmuş oluyor.
Altın Gün, ilk EP'sini 2017'de çıkardı. Bu albümde Goca Dünya, Kırşehir'in Gülleri şarkıları da yer alıyordu.
Geçen yıl ise ilk ablümleri On müzikseverlerle buluştu. Grammy adaylığı getiren Gece ise 2019 tarihli.
Altın Gün, Erkin Koray, Barış Manço, Selda Bağcan gibi müzisyenlerin bir döneme damgasını vuran çalışmalarından alıyor ilham kaynağını.
Onlar sayesinde 26 Ocak 2020'de Los Angeles'ta yapılacak olan Grammy ödül töreni biraz daha heyecanlı geçecek gibi görünüyor.
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