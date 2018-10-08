Ezgi Mola ile Enis Arıkan'dan güldüren video
Çok yakın arkadaş olan Ezgi Mola ve Enis Arıkan eğlenceli paylaşımlara devam ediyor.
Ezgi Mola paylaştığı videonun altına "Küstük evet,çok yoruldum çünkü! Her defasında tabaktaki son lokmayı löpletme hırsından çok YO RUL DUM! Bye"yazarak esprili bir gönderme yaptı.
Bazı takipçiler bütün bunları gerçek sandı
Enis Arıkan bir takipçisinden gelen: "Küsme nedeninizin tabaktaki son lokma olması gerçekten çok ilginç demek ki gerçek dost değilmişsiniz ne saçma bir sebep" mesajına şu yorumu yaptı:"Bu da şaka anlamayan aygız modeli valla ömrümden ömür gidiyor" diyerek paylaştı
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