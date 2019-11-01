Ezel Akay 10 yıl sonra beyazperdede
ÜNLÜ yönetmen Ezel Akay, 10 yıl aradan sonra “Dokuz Kere Leyla” adlı komedi filmi ile beyazperdeye dönüyor.
Başrollerini usta oyuncular Uğur Yücel ve Demet Akbağ’ın paylaşacağı filmin hazırlık çalışmaları tamamlandı. Uğur Yücel ve Demet Akbağ’ın yanı sıra Settar Tanrıöven, Zafer Algöz, Cengiz Bozkurt, Serhat Bulut, Fırat Tanış, Gonca Vuslateri ve İrem Sak gibi ünlü isimlerin de kadrosunda yer aldığı filmin çekimlerine aralık ayında başlanması planlanıyor.
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