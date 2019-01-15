Eyüp Yaman anıldı
Alaplı’nın 28 Şubat 1966 yılında belediye olmasını sağlayan Kurucu Belediye Başkanı Eyüp Yaman ölümünün 43. yıldönümünde anıldı.
Yaman için kızı Gülay Yaman ve damadı Cem Karadeniz tarafından Alaplı Çalışkanlar Düğün ve Kültür Salonu'nda bir dizi etkinlik organize edildi.
Gerçekleştirilen anma programına Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, CHP Alaplı İlçe Başkanı Hüseyin Tosun, İYİ Parti Alaplı İlçe Başkanı Emrullah Erdoğan, Alaplı Belediyesi Eski Başkanları Mehmet Sözer, Nevzat Çimenoğlu, AK Parti Zonguldak İl Yönetim Kurulu Üyesi Adem Sevim, Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Uysal, Oda ve Dernek Başkanları ile daire müdürleri, köy ve mahalle muhtarları ile 300’e yakın davetli topluluğu katıldı.
Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, "Gülay Hanım babası Eyüp Yaman adına yazılan kitapta hem memleket sevgisini, hem de baba sevgisini o kadar güzel dile getirmiş ki, çok duygulandım. Güzel bir evlat duygusu güzel bir minnet duygusu, kelimelerle ancak bu kadar ifade edilirdi" dedi.
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