Evren Türeci feat Vedat Sakman “Her Neyse”
Hafızalarımızda aynı tazeliyle duran, klasik şarkılar arasına girmiş olan “Her Neyse” yeni bir yorumla müzikseverlerle buluşuyor.
İlk kez 1998 yılında Leman Sam ve Vedat Sakman düeti ile dinlediğimiz unutulmaz şarkılar listesinde yer alan “Her neyse” Evren Türeci yorumuyla bugüne taşınıyor.
Sözlerini Mehmet Teoman’ın yazdığı, bestecisi Vedat Sakman olan bu klasik şarkıda Evren Türeci’ye Vedat Sakman hem enstrümanı hemde sesi ile eşlik ediyor.
Çocuk yaşlarında başlayan müzik yolculuğuna, bir süre ara vermek zorunda kalan, ilk single çalışmasını bir cover şarkıyla ve çocukluk hayalini gerçekleştirmenin heyecanı içinde yapan Evren Türeci ”Yaşam size ne sunarsa sunsun, hayallerinizin peşinden gitme cesareti gösterdiğiniz de ,bir adım attığınız da engelleri ortadan kaldırabilecek güce sahip olursunuz ve evren size kapılar açar ” diyor.
Şarkının klibi, Sakman sahne’de ve Burgaz Ada'da Umut Kavas yönetmenliğinde çekildi.Üç yıldır sahne çalışmalarını sürdüren Evren Türeci , ilk single çalışmasını Arpej Yapımdan çıkarıyor.
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