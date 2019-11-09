Evliliğe dair her şey
Başkentte “Wedding Dream Ankara” adlı bir etkinlik düzenleniyor.
12 Kasım’da JW Marriott Hotel’de gerçekleşecek etkinlikte gelinlik ve damatlık, mücevherat, saç ve makyaj trendleri, balayı mekanları, eğlenceli düğün fikirleri gibi evliliğin öncesi ve sonrasına dair tüm detaylar bir arada olacak. Mehtap Özdoğan, Emel Oysal ve Can Korur’un ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinliğin kapı geliri, Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.
Tuvana Büyükçınar, markası A46 ile etkinliğe renk katacak.
Atıl Kutoğlu tasarımlarıyla Ankaralılarla buluşacak.
Etkinlikte Hakan Akkaya’nın tasarladığı gelinlik de yer alacak.
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