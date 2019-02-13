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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Eviner'in yapıtları Venedik Bienali'nde

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Eviner'in yapıtları Venedik Bienali'nde

Dünyanın önde gelen sanat etkinliklerinden "Venedik Bienali 58. Uluslararası Sanat Sergisi"nde, sanatçı İnci Eviner’in yeni eseri sanatseverlerle buluşacak.

Eviner'in desen, obje, video, ses ve performans gibi farklı ögeleri bir araya getiren "Biz, Başka Yerde" eseri, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'nda görülebilecek.

Salon İKSV'de düzenlenen basın toplantısına katılan İstanbul Bienali ve Güncel Sanat Projeleri Direktörü Bige Örer, bienalin 11 Mayıs-24 Kasım arasında gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Örer, serginin küratörlüğünü Zeynep Öz'ün üstlendiğini aktararak, şu bilgileri verdi: "İKSV olarak 2004'ten bu yana yurt dışında farklı disiplinlerde etkinlikler gerçekleştiriyor, 2007'den bu yana da Venedik Bienali'ndeki Türkiye Pavyonu'nun koordinasyonunu üstleniyoruz. Tüm bu projelerdeki temel amacımız, Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyaları arasında merkezine kültür sanat aktörleri, sanatçılar ve sanatsal üretimleri alan, kalıcı ve sürekli bir etkileşim alanı sağlamak. Türkiye'nin sanatsal üretimlerinin çeşitliliğinin uluslararası alanda daha fazla görünürlük kazanması ve farklı etkileşimlere girebilmesi için bu çalışmaların önemli bir platform sağladığına inanıyoruz."

"Varoluş istasyonları yaratmaya çalışıyorum"

Venedik Bienali'nin ana mekanlarından Arsenale'deki Türkiye Pavyonu'nda görülebilecek esere ilişkin bilgi veren sanatçı Eviner de desen yaparken, sanat yapma bilinci içinde olmadığını ifade ederek, 6 yaşından beri aynı samimiyet ve içtenliği koruyarak desen yapmak istediğini aktardı.

Eviner, hayal gücünün kendisi için vazgeçilmez olduğunun altını çizerek, "Öte yandan günlük hayatın endişeleri, insani zaaflar, mücadeleler, daha teorileşmeden bir arada var olmaya çalışıyorum. Yapıtlarımda da aslında bir çeşit varoluş durumu, geçici varoluş istasyonları yaratmaya çalışıyorum." dedi.

Eserin oluşumunda çeşitli metinlerden etkilendiğini özellikle de "Biz Mülteciyiz" metninin çok etkili olduğunu anlatan Eviner, "Doğrudan doğruya bir şey öğretmek ya da dünyadaki felaketlere doğrudan bir gönderme yapmak yerine, tarihsel olarak çok çarpıcı bir şekilde bilincin nasıl değiştiğini, nasıl şekil değiştirdiğini, nasıl insan hayatının parçalandığıyla ilgili ve olası bir trajedinin ortaya çıkmasını sağlayacak dinamik bir ortam yaratmaya çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Evinerin yapıtları Venedik Bienalinde



Eviner, eserin ortaya çıkmasında kendisine destek olan ekibinden bahsederek, 3 dans sanatçısının da eserin oluşumunda yer aldığını söyledi.

Serginin küratörü Zeynep Öz ise kavramsal ve yöntemsel anlamda bienalde sergilenecek projeye ilişkin yol gösterici olması amacıyla, sanatçının 3 önemli eserine ilişkin bilgi verdi. Sanatçıya 2017'de "13. Sharjah Bienali" ödülünü kazandıran "Yeraltında Beuys", 2010 tarihli "Parlamento" ve 2013'te düzenlenen "13. İstanbul Bienali" kapsamında sergilenen "Ortak Eylem Aygıtı: Bir Etüt" adlı eserlerini anlatan Öz, bu yapıtlardan çeşitli fotoğraf ve videolar gösterdi.

Toplantıya, Türkiye Pavyonu sponsoru Fiat adına Tofaş Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Çolakoğlu da katıldı.

 Sanatçı farklı disiplinlerden isimlerle çalışacak

İnci Eviner, yeni yapıtında farklı disiplinlerden isimlerle çalışacak. Projenin mimari tasarımını Birge Yıldırım Okta ve Gürkan Okta üstlenirken, ses tasarımını Tolga Tüzün, videoların görüntü yönetmenliğini Aydın Sarıoğlu, post prodüksiyonu ise Cem Gökçimen ve Cem Perin yapacak. Videolarda da performans sanatçısı ve dansçı Canan Yücel Pekiçten, Melih Kıraç ve Gülden Arsal yer alacak.


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