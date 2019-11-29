Eurovision'un kitabını yazacağım
Sertab Erener, İbrahim Selim ile Bu Gece programında Türkiye'ye birincilik getirdiği Eurovision Şarkı Yarışması'da yaşadıklarını anlattı. Ünlü şarkıcı "Biraz yaşlanınca Eurovision nasıl kazanılır diye kitap yazacağım" dedi.
Erener, Zorlu PSM'nin Youtube kanalında yayınlanan İbrahim Selim ile bu gece programına konuk oldu.
2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'ye birincilik ödülü getiren şarkıcı, final gecesinde yaşadığı heyecanı anlattı. "Eurovision birinciliğinde içmeden sarhoşluk yaşadım. Birinci açıklanana kadar yaşadığım heyecanı hatırlıyorum. Ama açıklandıktan sonrası yok bende. Boyumdan büyük şampanya patlatıldı, muhteşem bir andı. Hayatım boyunca hiç unutmayacağım."
Erener yarışmada kendisinden sonra kimsenin birinci olmasını istemediğini de esprili bir şekilde ifade etti. "Birçok müzisyen güzel sonuçlarla döndü. Ama kimse birinci olmadı. 'Nasıl yaptın' diyorlar, bunun bir matematiği yok. Olsa da söyler miyim bilemiyorum. Niye gidip birinci olsunlar? Bayrak, ülke tamam da bir de sen varsın. "
Şarkıcı ayrıca "Eurovision nasıl kazanılır diye bir kitap yazacağım. Biraz yaşlanayım o süreçte yaşananları paylaşmak istiyorum" dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle