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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Eurovision'un kitabını yazacağım

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Eurovision'un kitabını yazacağım

 Sertab Erener, İbrahim Selim ile Bu Gece programında Türkiye'ye birincilik getirdiği Eurovision Şarkı Yarışması'da yaşadıklarını anlattı. Ünlü şarkıcı "Biraz yaşlanınca Eurovision nasıl kazanılır diye kitap yazacağım" dedi.

Erener, Zorlu PSM'nin Youtube kanalında yayınlanan İbrahim Selim ile bu gece programına konuk oldu.

2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'ye birincilik ödülü getiren şarkıcı, final gecesinde yaşadığı heyecanı anlattı. "Eurovision birinciliğinde içmeden sarhoşluk yaşadım. Birinci açıklanana kadar yaşadığım heyecanı hatırlıyorum. Ama açıklandıktan sonrası yok bende. Boyumdan büyük şampanya patlatıldı, muhteşem bir andı. Hayatım boyunca hiç unutmayacağım."

Eurovisionun kitabını yazacağım

Erener yarışmada kendisinden sonra kimsenin birinci olmasını istemediğini de esprili bir şekilde ifade etti. "Birçok müzisyen güzel sonuçlarla döndü. Ama kimse birinci olmadı. 'Nasıl yaptın' diyorlar, bunun bir matematiği yok. Olsa da söyler miyim bilemiyorum. Niye gidip birinci olsunlar? Bayrak, ülke tamam da bir de sen varsın. "

Şarkıcı ayrıca "Eurovision nasıl kazanılır diye bir kitap yazacağım. Biraz yaşlanayım o süreçte yaşananları paylaşmak istiyorum" dedi.

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