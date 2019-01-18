Eurovision teklifi
Ukrayna, ünlü DJ Faruk Sabancı’ya Eurovision’da kendileri adına yarışması için teklif sundu. Sabancı’nın sürpriz teklife sıcak baktığı konuşuluyor.
YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ
Geçen yıl Ukraynalı şarkıcı Maruv ile çalışmaya başlayan DJ Faruk Sabancı, beklemediği bir teklif aldı. Kendisinden, Maruv’la birlikte Ukrayna’yı Eurovision’da temsil etmesi istendi. Ukraynalı yetkililerle görüştüğünü söyleyen Sabancı, teklifi kabul etmesi durumunda yarışmada boy gösteren ilk DJ olacak.
Ukrayna’nın, Türk vatandaşı olan Sabancı’nın ülkeleri adına yarışması için Eurovision komitesine başvurduğu öğrenildi.
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