Eurovision 2018'de final heyecanı | 2018 Eurovision'da hangi ülke kazandı?
Bu yıl altmış üçüncüsü düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda final heyecanı yaşanıyor. Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Altice Arena'da düzenlenen final organizasyonunu dünyanın dört bir yanından çok sayıda müziksever takip ediyor. Peki, Eurovision 2018'de kimler finale kaldı? 2018 Eurovision'u hangi ülke kazandı?
Dünyanın en prestijli müzik yarışmalarından olan Eurovision'un 2018 etabı bu yıl geçen yılın şampiyonu Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenleniyor. Pek çok favorinin bulunduğu yarışmada kimin kazandığını merak eden vatandaşlar, Eurovision 2018'de kim şampiyon oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Eurovision 2018 finali hakkında merak edilen detaylar...
EUROVİSİON 2018 FİNALİ
2012’de son defa Can Bonomo ile katıldığımız ve o tarihten bu yana katılım sağlamadığımız organizasyon bu yıl Portekiz’in başkenti Lizbon’da 26 ülkenin temsilcisini ağırlıyor. Dev organizasyonda finale kalmaya hak kazanan ülkeler ve temsilcileri şunlar oldu:
Almanya “You Let Me Walk Alone” – Michael Schulte
Arnavutluk “Mall” – Eugent Bushpepa
Avusturya “Nobody But You” – Cesár Sampson
Avustralya “We Got Love” – Jessica Mauboy
Birleşik Krallık “Storm” – SuRie
Bulgaristan “Bones” – Equinox
Çek Cumhuriyeti “Lie To Me” – Mikolas Josef
Danimarka “Higher Ground” – Rasmussen
Estonya “La Forza” – Elina Nechayeva
Fransa “Mercy” – Madame Monsieur
Finlandiya “Monsters” – Saara Aalto
Hollanda “Outlaw In ‘Em” – Waylon
İrlanda “Together” – Ryan O’Shaughnessy
İsrail “Toy” – Netta Barzilai
İspanya “Tu Canción” – Amaia & Alfred
İsveç “Dance You Off” – Benjamin Ingrosso
İtalya “Non Mi Avete Fatto Niente Ermal” – Meta & Fabrizio Moro
Kıbrıs Rum Kesimi “Fuego” – Eleni Foureira
Litvanya” When We’re Old” – Ieva Zasimauskaitė
Moldova “My Lucky Day” – DoReDos
Macaristan “Viszlát Nyár” – AWS
Norveç “That’s How You Write a Song” – Alexander Rybak
Portekiz “O Jardim” – Cláudia Pascoal
Slovenya “Hvala, ne!” – Lea Sirk
Sırbıstan “Nova Deca” – Sanja Ilić & Balkanika
Ukrayna “Under the Ladder” – Mélovin
Eurovision finali halen sürüyor. Yarışmacının birincisi belli olduğu zaman haberimizden okuyabilirsiniz...
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