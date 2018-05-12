Eurovision 2018'de final heyecanı | 2018 Eurovision'da hangi ülke kazandı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriEurovision 2018'de final heyecanı | 2018 Eurovision'da hangi ülke kazandı?
GeriKeyif Eurovision 2018'de final heyecanı | 2018 Eurovision'da hangi ülke kazandı?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Keyif
12.05.2018 - 22:54, Son Güncelleme:

Eurovision 2018'de final heyecanı | 2018 Eurovision'da hangi ülke kazandı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eurovision 2018'de final heyecanı | 2018 Eurovision'da hangi ülke kazandı?

Bu yıl altmış üçüncüsü düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda final heyecanı yaşanıyor. Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Altice Arena'da düzenlenen final organizasyonunu dünyanın dört bir yanından çok sayıda müziksever takip ediyor. Peki, Eurovision 2018'de kimler finale kaldı? 2018 Eurovision'u hangi ülke kazandı?

Dünyanın en prestijli müzik yarışmalarından olan Eurovision'un 2018 etabı bu yıl geçen yılın şampiyonu Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenleniyor. Pek çok favorinin bulunduğu yarışmada kimin kazandığını merak eden vatandaşlar,  Eurovision 2018'de kim şampiyon oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Eurovision 2018 finali hakkında merak edilen detaylar...

EUROVİSİON 2018 FİNALİ

2012’de son defa Can Bonomo ile katıldığımız ve o tarihten bu yana katılım sağlamadığımız organizasyon bu yıl Portekiz’in başkenti Lizbon’da 26 ülkenin temsilcisini ağırlıyor. Dev organizasyonda finale kalmaya hak kazanan ülkeler ve temsilcileri şunlar oldu:

Almanya “You Let Me Walk Alone” – Michael Schulte

Arnavutluk “Mall” – Eugent Bushpepa

Avusturya “Nobody But You” – Cesár Sampson

Avustralya “We Got Love” – Jessica Mauboy

Birleşik Krallık “Storm” – SuRie

Bulgaristan “Bones” – Equinox

Çek Cumhuriyeti “Lie To Me” – Mikolas Josef

Danimarka “Higher Ground” – Rasmussen

Estonya “La Forza” – Elina Nechayeva

Fransa “Mercy” – Madame Monsieur

Finlandiya “Monsters” – Saara Aalto

Hollanda “Outlaw In ‘Em” – Waylon

İrlanda “Together” – Ryan O’Shaughnessy

İsrail “Toy” – Netta Barzilai

İspanya “Tu Canción” – Amaia & Alfred

İsveç “Dance You Off” – Benjamin Ingrosso

İtalya “Non Mi Avete Fatto Niente Ermal” – Meta & Fabrizio Moro

Kıbrıs Rum Kesimi “Fuego” – Eleni Foureira

Litvanya” When We’re Old” – Ieva Zasimauskaitė

Moldova “My Lucky Day” – DoReDos

Macaristan “Viszlát Nyár” – AWS

Norveç “That’s How You Write a Song” – Alexander Rybak

Portekiz “O Jardim” – Cláudia Pascoal

Slovenya “Hvala, ne!” – Lea Sirk

Sırbıstan “Nova Deca” – Sanja Ilić & Balkanika

Ukrayna “Under the Ladder” – Mélovin

Eurovision finali halen sürüyor. Yarışmacının birincisi belli olduğu zaman haberimizden okuyabilirsiniz...

 

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Herkesin ilk moda ikonu aynı değil mi?

Bakın bebeğine nasıl bir isim verdi

Bu eve tam 2 milyon verdi!

SPONSORLU

Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri