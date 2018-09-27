Eurobest başvuruları 25 Ekim’de son buluyor!
25 Ekim 2018’e kadar başvuruların açık olduğu, Avrupa’daki yaratıcılığı ödüllendiren Eurobest yarışması ve gençlerin yarıştığı Genç Yaratıcılar yarışmasına ait önemli tarihler belli oldu.
Eurobest Zaman Çizelgesi
• 25 Ekim: Son Başvuru• 26-29 Kasım: Jüri Toplantısı & Kısa Listenin açıklanması
• 10 Aralık: Altın, Gümüş ve Bronz Kazananların açıklanması
• 13 Aralık: Tören (Grand Prix ve Özel Ödüllerin takdimi) & Avrupa Yaratıcılık Raporunun lansmanı Genç Yaratıcıların Yarışması (Young Creatives Competition) 22-24 Kasım tarihlerinde Varşova’da yer alan Centrum Creativity’de gerçekleşecek. Bu yıl ki katılım bedelinin 200€+KDV olarak belilendiği yarışmanın zaman çizelgesi şöyle:
• 22 Kasım : Oryantasyon ve Briefing
• 23 Kasım : İşlerin teslim edilmesi
24 Kasım : Jüri Sunumları & Ödül Töreni
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