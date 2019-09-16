Etekler ve Pantolonlar, İzmir'de
Mine Artu'nun kaleme aldığı Serkan BudaK'ın rejisiyle perde açan Etekler ve Pantolonlar adlı müzikli komedi Eylül ayında Türkiye'nin dört bir yanında sanatseverlerle buluşacak.
Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç'ın rol aldığı oyun, 25 Eylül'de İzmir Bornova'da 26 Eylül'de İzmir Bostanlı Suat Taşer Kültür Merkezinde perde açacak.
Etekler ve Pantolonlar daha sonra da 27 Eylül'de Manisa'da, 1 Ekim'de Eskişehir'de, 2 Ekim'de de Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor.
Etekler ve Pantolonlar'ın konusu kısaca şöyle: Nurcan yıllardır görüşmediği okul arkadaşı Aysel'e sürpriz yaparak evine ziyarete gelir. Nurcan kocasının kendisini aldattığını ve intikam alacağını bu konuda Aysel'den yardım istemek için geldiğini açıklar. Aysel Nurcan'ın durumuna üzülür ve ona yardım edeceğini söyler.
Aysel ve Nurcan, Nurcan'ın eşine karşı strateji belirlerken, Aysel de bu durumlardan etkilenip kendi evliliğini sorgulamaya başlar. Nurcan ve Aysel evliliklerini sorgularken geçmişlerine bir yolculuk yaparlar ve aslında ikisi de hayatlarında olmak istedikleri gibi değil de, aile ve çevre baskısıyla, başkalarının onları görmek istedikleri bireylere dönüştüklerini anlarlar.
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