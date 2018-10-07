Ivana Sert:Estetikli biri Türkiye'yi temsil edemez!
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin’e bir eleştiri de Ivana Sert’ten geldi. Burnuna estetik yaptırdığı ortaya çıkan Şahin için konuşan ünlü modacı, sert eleştirilerde bulundu.
Beğendiği isme örnek olarak Güzide Duran’ı veren Ivana Sert, ‘’Estetik yaptıran manken olabilir ama Türkiye’yi temsil edecek bir kadın Türk hatlarında ve estetiksiz olmalı. Yetenekli, donanımlı, başarılı bir kadın olsun. Güzide Duran gibi biri Türkiye’yi temsil etmeli. Hem çok estetik bir fiziğe sahip hem de çok duru” dedi.
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