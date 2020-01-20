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Haber Giriş: 20.01.2020 - 09:50,Son Güncelleme:/

Eskişehir'i keşfettiler

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Eskişehir'i keşfettiler

Pervin Ersoy tarafından düzenlenen Eskişehir turunda ünlü isimler, şehrin kültürel ve tarihi yapılarını inceledi.

Pervin Ersoy, iç turizme verilen önemin arttırılması için ‘QNB Finansbank’la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesini hayata geçirdi.
Tur kapsamında Saba Tümer, Atıl Kutoğlu, Onur Büyüktopçu ve Melike Öcalan geçtiğimiz hafta Eskişehir’deydi. Grubun şehirdeki ilk durağı Odunpazarı’ndaki Kurşunlu Külliyesi ve Eskişehir’in Beyaz Altını olarak adlandırılan Lületaşı Müzesi oldu. İkinci gün ise yeni açılan Odunpazarı Modern Müzesi’ni keşfettiler.

Ünlü isimler tur bitiminde İstanbul’a trenle döndü. Ersoy, “Eskişehir gibi bazı şehirlerin atmosferi kış aylarında da farklı bir anlam kazanıyor. Ülkemizin kültürel değerlerini tanıtmalıyız” dedi.

Eskişehiri keşfettiler

Bilge Kuru - Melike Öcalan - Emel Oysal - Onur Büyüktopçu - Pervin Ersoy - Atıl Kutoğlu - Saba Tümer

 

 

 

 

 

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