Eskiden her şey organikti

Yeni albümünden bahseden Karlı, " Uzun zamandır hayata geçirmek istediğim bir projeydi ama doğru ekip, doğru aranjör, doğru şarkılar. Çünkü 15 yıl içinde baya bi şarkılar geldi. Yaptım, ettim. Yanlış seçimlerim olduğunu düşünüyorum, biraz şanssızlığa uğradığımı düşünüyorum. Ama en sonunda çok doğru bir şirketle, doğru bir besteciyle, doğru bir aranjörle ilk defa çok güzel bir adım attığımı düşünüyorum. Aynen 20 sene önceki gibi, Ercan Saatçi-Prestij dönemi gibi. İlk defa albüm çıkarıyor gibiyim " dedi.

Gelen tepkiler mutlu etti

Çıkış şarkısı 'Ya Herru Ya Merru’nun ismi ile ilgili sorulara sanatçı, " Ya Herru Ya Merru normalde kullandığım bir laftı. ‘Ya Herru Ya Merru’ ‘Ya tehlikeli bir sözdür aslında ama severim tehlikeyi. Albümde 3 şarkı var. ‘Yürü Ya Kulum’, ‘Bizim Oranın Adetleri’ ve ‘Ya Herru Ya Merru’. Polat Yağcı ‘Bizim Oranın Adetleri’ şarkısını da albüme koyalım dedi. Toylan Kaya aranjesiyle. Sağolsun Ercan Saatçi de dedi ki ‘Şarkı zaten senin dedi. Ben şimdilik mutluyum. Şimdilik diyorum çünkü albümümüz çıkalı daha 15 gün oldu ve gelen tepkiler o kadar iyi ki çok muyluyum" dedi.







Albüm çıkarmak için neden 15 yıl beklediği sorulan Karlı, "Tabii ki küslüklerim oldu. Ben öyle alıngan bir kadın değilimdir. Ama 15 yıl önceye dönersek ben aslında vardım, hep sahnelerdeydim. Bunu sizler görmüyordunuz. Neden? Albüm yok, şarkı yok. Evet şarkı yapıyordum ama dedim ya yanlış seçimler oldu ama benim bir ailem vardı. Yani 2 tane evladım, eşim ve onlar hala var hayatımda. Ve yıllar sonra baki olan ailemle yeni bir. Ya bu her zaman olur. Sevenlerim destek verdiği sürece. Bu kadar ilgiyi beklemiyordum. Biraz korkuyordum açıkçası. O kadar güzel şarkılar, o kadar güzel şarkıcılar var ki. Biraz beni galeyana getiren, gazlayan da bunlar oldu diye düşünüyorum. Bir hırs yaptım galiba. Bir de tabii ki şu var. Biraz üzüldüm de. 90lar nerde 2018’ler nerde? Yani benim dönemimde her şey organikti. Şimdi biraz hormon var" diyerek manidar bir açıklamada bulundu.