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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
16.04.2018 - 12:34, Son Güncelleme:

Eskiden her şey organikti

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Eskiden her şey organikti

15 yıl aradan sonra "Şimdi" albümünü çıkaran ünlü şarkıcı Elif Karlı önceki akşam Maslak 1453 PM Restaurant'ta sahne aldı. Albümünün ilk sahnesinde mekanı dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Karlı, yeni ve eski şarkıları seslendirdi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karlı iddialı açıklamalarda bulundu.

Yeni albümünden bahseden Karlı, " Uzun zamandır hayata geçirmek istediğim bir projeydi ama doğru ekip, doğru aranjör, doğru şarkılar. Çünkü 15 yıl içinde baya bi şarkılar geldi. Yaptım, ettim. Yanlış seçimlerim olduğunu düşünüyorum, biraz şanssızlığa uğradığımı düşünüyorum. Ama en sonunda çok doğru bir şirketle, doğru bir besteciyle, doğru bir aranjörle ilk defa çok güzel bir adım attığımı düşünüyorum. Aynen 20 sene önceki gibi, Ercan Saatçi-Prestij dönemi gibi. İlk defa albüm çıkarıyor gibiyim " dedi.
Gelen tepkiler mutlu etti

Çıkış şarkısı 'Ya Herru Ya Merru’nun ismi ile ilgili sorulara sanatçı, " Ya Herru Ya Merru normalde kullandığım bir laftı. ‘Ya Herru Ya Merru’ ‘Ya tehlikeli bir sözdür aslında ama severim tehlikeyi. Albümde 3 şarkı var. ‘Yürü Ya Kulum’, ‘Bizim Oranın Adetleri’ ve ‘Ya Herru Ya Merru’. Polat Yağcı ‘Bizim Oranın Adetleri’ şarkısını da albüme koyalım dedi. Toylan Kaya aranjesiyle. Sağolsun Ercan Saatçi de dedi ki ‘Şarkı zaten senin dedi. Ben şimdilik mutluyum. Şimdilik diyorum çünkü albümümüz çıkalı daha 15 gün oldu ve gelen tepkiler o kadar iyi ki çok muyluyum" dedi.

Eskiden her şey organikti


 Albüm çıkarmak için neden 15 yıl beklediği sorulan Karlı, "Tabii ki küslüklerim oldu. Ben öyle alıngan bir kadın değilimdir. Ama 15 yıl önceye dönersek ben aslında vardım, hep sahnelerdeydim. Bunu sizler görmüyordunuz. Neden? Albüm yok, şarkı yok. Evet şarkı yapıyordum ama dedim ya yanlış seçimler oldu ama benim bir ailem vardı. Yani 2 tane evladım, eşim ve onlar hala var hayatımda. Ve yıllar sonra baki olan ailemle yeni bir. Ya bu her zaman olur. Sevenlerim destek verdiği sürece. Bu kadar ilgiyi beklemiyordum. Biraz korkuyordum açıkçası. O kadar güzel şarkılar, o kadar güzel şarkıcılar var ki. Biraz beni galeyana getiren, gazlayan da bunlar oldu diye düşünüyorum. Bir hırs yaptım galiba. Bir de tabii ki şu var. Biraz üzüldüm de. 90lar nerde 2018’ler nerde? Yani benim dönemimde her şey organikti. Şimdi biraz hormon var" diyerek manidar bir açıklamada bulundu.

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