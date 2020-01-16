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Haber Giriş: 16.01.2020 - 14:22,Son Güncelleme:/

Eski zamanlardan "müzikli bir Beyoğlu aşkı"

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Eski zamanlardan "müzikli bir Beyoğlu aşkı"

Sene 1970, yer Beyoğlu… Bir yanda dünyalar güzeli Rum kızı Angeliki, diğer yanda yağız Türk delikanlısı Mehmet. Aşkları, yıllarca dillere dolanacak, unutulmayacak cinsten. Angeliki, liseden yeni mezun olmuş; Balık Pazarı’ndaki dededen kalma meyhanelerinde babası Panayotis’le çalışıyor. Annesi Elena’nın “Kız başına meyhanede çalışılır mı?” nidalarına inat, babasından el alma gayretinde.

Mehmet ise meyhanenin tam karşısındaki ciğercinin oğlu, hem ciğercide çalışıyor hem de babası Osman’ın Mehmet askerdeyken aldığı iki yan dükkânı, manavı işletiyor. Babalar esnaf dostu; anneler Cihangir’den tanışık. İki genç ailelerini kendileri için yaptığı planlardan habersiz birbirlerine aşka düşüyorlar... Sonrası?

Eski zamanlardan müzikli bir Beyoğlu aşkı

Bu öykünün sonrası Yasemin Özek'in yeni romanı Angeliki ile Mehmet'in sayfalarında... Daha önce İki Gözüm Despina adlı kitabıyla tanınan Özek, bu yeni kitabında yine bir aşk öyküsü anlatıyor. Üstelik de Türk sanat müziğinin, nice kuşakların hafızasına yer eden melodileri eşliğinde. Yasemin Özek, kitabının her bir bölümüne unutulmaz bir Türk sanat müziği eserinin ismini vermiş.

Angeliki ile Mehmet, Çınar Yayınları tarafından okura sunuluyor.

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