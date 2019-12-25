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25.12.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Eski günleri andılar

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Eski günleri andılar

OnH İstanbul tarafından organize edilen “OnH Yeni Yıl Festivali” başladı.

Emel Yıldırım'ın ev sahipliğinde düzenlenen festivalin önceki gün sürpriz bir konuğu vardı.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, festivalde markaların standları ziyaret etti.
Genç modacı Tuğçe Sayın'ın Sis Love Fashion markasıyla yer aldığı stantdı da ziyaret eden Tatlıses, 25 yıl önce "Bir Kulunu Çok Sevdim" şarkısının klibinde rol alan Emel Yıldırım ile sohbet etti.

Eski günleri andılar

Yıldırım " 25 yıl sonra İbrahim Abi'yi görmek beni çok mutlu etti. Rabbim tez zamanda tekrar sahneye çıkmayı nasip etsin. Onun muhteşem sesini çok özledik" dedi.
Eski günleri andılar

Emel Yıldırım, İbrahim Tatlıses" Bir Kulunu Çok Sevdim" şarkısının klibinde rol almıştı. 

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