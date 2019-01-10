Eski dostlar Belki 10'da buluştu
Oyuncu ve müzisyen Erdem Yener'in 2008 yılında çıkardığı Kirli albümünde bulunan Belki, şarkının 10. yılına özel yepyeni düzenlemesi, yeniden yorumu ve Ferman Akgül düeti ile birlikte Belki10 ismiyle hayranlarının karşısına çıkıyor.
Söz ve müziği, projenin aynı zamanda prodüktörlüğünü üstlenen Erdem Yener'e ait olan ve Ferman Akgül'ün şarkının rap bölümlerini yazıp seslendirdiği şarkı, çok eski ve yakın iki arkadaşı ortak projede bir araya getiriyor.
360 derece video klip !
Erdem Yener'in yönetmenliğini üstlendiği ve 360 derece video tekniğinin kullanıldığı klipte, Erdem Yener ve Ferman Akgül'ün yanı sıra tüm dünyadan sarsıcı ve çarpıcı görüntüler, bu 360 dünyada duvarlara yansıtılmış bir şekilde izleyici ile buluşuyor.
“Naif bir dilekten, sert bir tokata”
Erdem Yener, şarkının 10. yılına özel olarak hazırladığı versiyonu için duygularını: '' İnsan sıfatıyla geldiğimiz dünyadan yine aynı sıfatla ayrılmayı umut etmek kolektif hayatın ne kadar çirkin olduğunu gösteriyor. Lafa gelince hayata atıyoruz çamuru çünkü herkesin olduğu insanla ilgili bir bahanesi var. Ayrıca doğayla birlikte hareket eden tüm canlıları düşününce insan olmanın tam olarak nesi güzel bilmiyorum. Sanırım 'insan olmak' arzusu bir güzellemeden ibaret. Bundan yola çıkarak 10 yıl sonra da aynı ironiyle ' Belki ölmeden insan olunur yine ' diyorum.” şeklinde ifade ediyor.
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