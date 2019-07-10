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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.07.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Eski arkadaşlar başrolde buluştu

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Eski arkadaşlar başrolde buluştu

Burak Sevinç ve Algı Eke’yi buluşturan Nasipse Olur isimli romantik komedinin çekimleri Boyabat’ta başladı.

 

Yapımcılığını Greenart Grup’tan Vahdet Erdoğan’ın yaptığı, Barış Başar’ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı oturuyor. Çekimleri Boyabat’ta devam eden filmin oyuncu kadrosunda Nur Sürer, Hakan Bulut, Zeyno Eracar, Yeşim Dalgıçer, Erdem Baş, Kıvanç Baran Arslan, Barış Başar, Ünal Yeter eşlik ediyor.

Aman Nazar Değmesin

Burak Sevinç, “Algı benim yıllardır arkadaşım ama ilk defa birlikte çalışma fırsatı yakaladık. Kendisini ayrı, oyunculuğunu ayrı severim. Şuana kadar birlikte çektiğimiz sahnelerimiz çok keyifliydi, daha güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Boyabat çok güzelmiş ben ilk defa geldim. Sağ olsun yerel halkı, esnafı da bize çok yardımcı oluyor. bu kadar rahat olabileceğimizi tahmin etmiyordum. Buraya gelirken küçük bir yerde çekim yapmakla ilgili acabalarımız vardı ama çekimler iyi gidiyor. Güzel başladık, güzel devam ediyor, nazar değmesin,” dedi.

Bu sezon yoğun geçecek

Yaz sezonunu film çekimleriyle yoğun geçireceğini söyleyen Algı Eke filmle ilgili şunları söyledi: ”30 yaşında, evde kalmış, deli, etrafına uyum sağlayamayan ve en sonunda aşık olan birini canlandırıyorum. Burak benim eski arkadaşım ilk defa birlikte oynuyoruz, alışma süreci geçirmeden çekimlere başladık. Ağustos’ta başka bir filme başlayacağım, yeni sezonda da dizi projem var. Arada Datça’da bir tatil yapmayı düşünüyorum.”

 

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