“Esaretin Bedeli” Anadolu turnesine devam ediyor
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye’de ilk kez tiyatro sahnesine taşınan “Esaretin Bedeli” oyunu, Atlantis Yapım organizasyonuyla Kasım ayında Anadolu turnesine devam ediyor…
Başrollerini Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven’in (Müdür Stammas) paylaştığı “Esaretin Bedeli” 10 Kasım'da Ankara'da, 11 Kasım'da Konya'da, 29 Kasım'da Adana'da, 30 Kasım'da Gaziantep'te sahnelenecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle