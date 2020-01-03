Yunus Emre ve Mevlana biyografileri baÅŸta olmak Ã¼zere 5 kitabÄ± bulunan BekÃ§i, Anadolu SelÃ§uklularÄ± dÃ¶nemine ait 3 dilde de belgesel Ã§ekti.ÂErtuÄŸrul Gazi'nin hayatÄ±nÄ± da kaleme almak iÃ§in yollara dÃ¼ÅŸen BekÃ§i, Kayseri'den 4 ay Ã¶nce geldiÄŸi SÃ¶ÄŸÃ¼t'te ev kiraladÄ±.



SÃ¶ÄŸÃ¼t Tarih, AraÅŸtÄ±rma, DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve KÃ¼ltÃ¼r Sanat DerneÄŸi ile iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde ilÃ§eyi karÄ±ÅŸ karÄ±ÅŸ gezen, vatandaÅŸlarla bir araya gelen ve ErtuÄŸrul Gazi TÃ¼rbesi'ni her gÃ¼n ziyaret eden yazar, ilÃ§ede kiraladÄ±ÄŸÄ± evde ErtuÄŸrul Gazi hakkÄ±nda yazÄ±lan makaleleri araÅŸtÄ±rÄ±p kitabÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yor.



TÃ¼rk Ä°slam tarihi araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± ve yazar Emrah BekÃ§i, ErtuÄŸrul Gazi'nin TÃ¼rk tarihi iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir ÅŸahsiyet olduÄŸunu sÃ¶yledi.

SÃ¶ÄŸÃ¼t'Ã¼n, cihan devletinin kurulduÄŸu topraklar olduÄŸunu hatÄ±rlatan BekÃ§i, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "AtamÄ±z ErtuÄŸrul Gazi ile ilgili olarak akademik ve bilimsel camiada bir sÃ¼rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yor. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã¼zerine, ben de bir vatan evladÄ± olarak 'Ãœzerine ne koyabilirim, ne yapabilirim?' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nerek SÃ¶ÄŸÃ¼t'e geldim. 4 aydÄ±r bu ilÃ§ede yaÅŸÄ±yorum. Bir yazarÄ±n, telif eser meydana getirirken o eserin bÃ¶lgeye ait olmasÄ± iÃ§in orada yaÅŸayan insanlara dokunmasÄ± gerekiyor. Biz tarihimizi televizyonlardan Ã¶ÄŸreniyoruz. Televizyonlar, ticari kaygÄ± gÃ¼ttÃ¼kleri iÃ§in bize her ÅŸeyi vermiyor. Tabii ki televizyon, tiyatro ve her alanda Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±p farkÄ±ndalÄ±k yaratmak Ã¶nemli ama bilimsel donelerle hareket edilmesi gerekiyor. Bundan dolayÄ± bu konuda bir Ã§ok noksanlÄ±k var. Ã–rneÄŸin, SÃ¼leyman Åžah oÄŸlu ErtuÄŸrul Gazi midir, GÃ¼ndÃ¼z Alp oÄŸlu ErtuÄŸrul Gazi midir?"

"GÃ¼nde 10 saatimi okumaya ayÄ±rÄ±yorum"



BekÃ§i, 14 ve 15'inci yÃ¼zyÄ±llara ait vakÄ±f ve tahrir defterlerini inceleyerek bulunan belgeleri Bilecik Åžeyh Edebali Ãœniversitesi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼niversiteden konunun uzmanlarÄ± ile tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.



Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±yla, SÃ¶ÄŸÃ¼t'le alakalÄ± farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturduklarÄ±nÄ± ifade eden BekÃ§i, "Ä°leriye dÃ¶nÃ¼k olarak amacÄ±mÄ±z, SÃ¶ÄŸÃ¼t'Ã¼ uluslararasÄ± camiada tanÄ±tmaktÄ±r. Rabbim beni TÃ¼rk milletinin evladÄ± olarak dÃ¼nyaya gÃ¶nderdiyse, benim en bÃ¼yÃ¼k ibadetim bu millete olan hizmetimdir. SÃ¶z konusu vatansa gerisi teferruattÄ±r." dedi.



GÃ¼nde 10 saatini okumaya ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren BekÃ§i, geri kalanÄ±nÄ± da az uyuyup ErtuÄŸrul Gazi TÃ¼rbesi'nde araÅŸtÄ±rmalar yapmak ve vatandaÅŸlarla sohbet etmekle geÃ§irdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.



