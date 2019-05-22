Erkan Can ve Güven Kıraç YouTube’da!
Usta oyuncular Erkan Can ve Güven Kıraç, “Mesela Dedik” adıyla hazırladıkları programlarıyla YouTube'da!
Usta ikili ,‘’Bize Gezmek Olsun’’ serisinin devamı niteliğinde seyahatlere “Mesela Dedik” diyerek devam edecekler.
''Mesela Dedik'' kanalı için Erkan Can ve Güven Kıraç, ''yeni medyanın özgür ortamında çok eğleneceğiz ama bilgilendirmekten de hiç bir zaman vazgeçmeyeceğiz! Bazen baş başa bazen ise dostlarımızla kendi tarzımızda keyifli vakitler geçireceğiz. '' dedi.
İstanbul'da çalışmalara devam eden ikili, Haziran ayında Sicilya'da çekimler yapacak.
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