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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.07.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Erikli’den sonra Enez sahilinde

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Erikli’den sonra Enez sahilinde

“Trakya Müzik Festivali”, bu yıl Erikli’den sonra Enez sahilinde de düzenlenecek.

1-4 Ağustos tarihleri arasında Edirne’nin Erikli sahilinde gerçekleştirilecek olan “Trakya Müzik Festivali”, 11-13 Ağustos tarihleri arasında ise Enez’de devam edecek.

EDN Ajans ve Aziz Gül Organizasyon iştiraki “Trakya Organizasyon”  tarafından gerçekleştirilecek olan festival, aynı zamanda önemli sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yapacak.

ERİKLİ SAHİLİ KİTAP TOPLAMA KAMPI OLACAK!

Trakya Müzik Festivali, bu yıl ayrıca önemli sosyal sorumluluk projelerine de öncülük edecek. Festival alanında oluşturulacak kitap toplama alanlarına bırakılan her kitap, köy okullarındaki çocuklara umut ışığı olacak.
İŞTE, ERİKLİ VE ENEZ’DE SAHNE ALACAK İSİMLER:
ERİKLİ (1-4 AĞUSTOS 2019)
1 AĞUSTOS PERŞEMBE
MABEL MATİZ
SON FECİ BİSİKLET
EKİN UZUNLAR
EDA BABA
İSTANBUL TRİP
EMRE ŞAHİN

2 AĞUSTOS CUMA
ŞEBNEM FERAH
PENTAGRAM
MANGA
YENİ TÜRKÜ
ADAMLAR
SENA ŞENER
NORM ENDER

3 AĞUSTOS CUMARTESİ
ATHENA
DUMAN
CEM ADRİAN
CEYLAN ERTEM
MANUŞ BABA
ŞEHİNŞAH
SEZER ALTINOK

4 AĞUSTOS PAZAR
TEOMAN
HAYKO CEPKİN
EDİP AKBAYRAM
MOĞOLLAR
SAGOPA KAJMER
CANBAY  WOLKER
VELET

ENEZ (11-13 AĞUSTOS)
11 AĞUSTOS PAZAR
ŞEBNEM FERAH
MEHMET ERDEM
YENİ TÜRKÜ
SANCAK
İKİYE ON KALA
CİHAN EGE

12 AĞUSTOS PAZARTESİ
HAYKO CEPKİN
MOĞOLLAR
UFUK BEYDEMİR
MELİKE ŞAHİN
TALADRO
DİP
13 AĞUSTOS SALI
HALUK LEVENT
CEM ADRİAN
MELEK MOSSO
ANIL PİYANCI
ŞANIŞER FT SOKRAT ST
SEZER ALTINOK

 

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