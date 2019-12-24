MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriErhan Yazıcıoğlu "Fikrim Firarda" ile Türkiye turnesine çıktı
GeriKeyif Erhan Yazıcıoğlu "Fikrim Firarda" ile Türkiye turnesine çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
24.12.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Erhan Yazıcıoğlu "Fikrim Firarda" ile Türkiye turnesine çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erhan Yazıcıoğlu "Fikrim Firarda" ile Türkiye turnesine çıktı

Erhan Yazıcıoğlu, tek kişilik tiyatro ve stand-up gösterisi “Fikrim Firarda” ile Türkiye turnesine çıktı.

Yedikule semtinde geçen çocukluğunu, tiyatro sahnesindeki 52 yılını, seslendirme yaptığı günleri ve televizyon yıllarını esprili bir dille anlatan usta oyuncu, 26 Aralık’ta Adana’da seyirciyle buluşacak. Sanatçı 27 Aralık’ta Antakya’da, 7 Ocak’ta İstanbul’da, 25 ve 26 Ocak’ta da İzmir’de sahneye çıkacak.

Erhan Yazıcıoğlu Fikrim Firarda ile Türkiye turnesine çıktı


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle