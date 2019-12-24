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Erhan Yazıcıoğlu "Fikrim Firarda" ile Türkiye turnesine çıktı
Erhan Yazıcıoğlu, tek kişilik tiyatro ve stand-up gösterisi “Fikrim Firarda” ile Türkiye turnesine çıktı.
Yedikule semtinde geçen çocukluğunu, tiyatro sahnesindeki 52 yılını, seslendirme yaptığı günleri ve televizyon yıllarını esprili bir dille anlatan usta oyuncu, 26 Aralık’ta Adana’da seyirciyle buluşacak. Sanatçı 27 Aralık’ta Antakya’da, 7 Ocak’ta İstanbul’da, 25 ve 26 Ocak’ta da İzmir’de sahneye çıkacak.
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