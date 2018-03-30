Erhan Bener anısına
Türk edebiyatına çok sayıda öykü ve roman kazandıran yazar Erhan Bener, 3 Nisan Salı günü “Yalnızlar’ın Oyuncu’su” adlı bir etkinlikle anılacak.
Etkinlik, Caddebostan Kültür Merkezi’nde saat 11.00 ila 17.30 arasında yapılacak. Erhan Bener’in edebiyatımızdaki yerini anlatmak üzere açılış konuşmasını Doğan Hızlan yapacak.
Az bilinen yönleriyle Erhan Bener’in yaşamının ele alınacağı sabah oturumunda konuşmacı olarak Erhan Bener'in kadim dostu ve meslektaşı, maliyeci ve yazar Nejat Gülen’le birlikte, 12 Eylül sonrasında yurt dışında tanıştığı, roman ve öykülerinin “doçent Arif’i” ve ÖDP’den yoldaşı Masis Kürkçügil yer alacak.
Öğleden sonraki oturumlarda ise yazar dostu Ayla Kutlu’yla birlikte edebiyat tarihimizin yakın ve yetkin tanığı Turhan Günay; eleştirmenler Feridun Andaç, Asuman Kafaoğlu Büke, Ömer Türkeş; akademisyenler Prof. Handan İnci, Prof. Birsen Karaca ve Doç. Seval Şahin bulunacak.
Tiyatro sanatçısı Serdar Sönmemiş, açılışta, kapanışta ve oturumlar arasında Erhan Bener’in çeşitli eserlerinden pasajlar seslendirecek.
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