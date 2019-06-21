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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.06.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Ergenliğin tüm sorunları bu rehberde

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Ergenliğin tüm sorunları bu rehberde

Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt’un editörlüğünde hazırlanan “200 Adımda Ergenlik Rehberi”, bir çocuğun ilkokula başlamasından üniversiteye geçiş sürecine dek geçen süredeki çocuk eğitimini kapsıyor. Alanında uzman 8 ismin görüş bildirdiği rehber Hürriyet Kitap’tan çıktı.

◊ “200 Adımda Ergenlik Rehberi”nde neler var?
- Bu kitap, “200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi” kitabımızın devamı niteliğinde. İlk kitap bir çiftin bebek yapmaya karar vermesinden çocuk 6 yaşını bitirinceye dek geçen süredeki çocuk eğitimini içeriyordu. “200 Adımda Ergenlik Rehberi” ise bir çocuğun ilkokula başlamasından üniversiteye kadar olan ergenlik sürecini ele alıyor. Anne babalar, ergenlik süreciyle ilgili merak ettiği pek çok sorunun yanıtını bu kitapta bulacak.
EBEVEYNLERİN
BEKLENTİLERİ ÇOCUKLARI YORUYOR
◊ Çocukların en büyük sorunları neler?
- Çocukların büyük sorunları kendileriyle ilgili değil, ebeveynlerinin onlardan bekledikleriyle ilgili. Anne babaların çocukları başkalarıyla kıyaslaması, not odaklı olması, yaşamın en büyük derdi okulmuş gibi davranması çocukları yoruyor. Özellikle de çocuklarının okul başarısını not ile ölçüyor ve sınavlar “başarı” için temel gösterge sayılıyor. Bu da çocukları sıkan, zorlayan ve bezdiren bir süreç. Oysa ki kitaptaki uzmanlar çocuğun öğrenmesinin sınav sonuçlarından çok daha önemli olduğuna vurgu yapıyor.
◊ Mutlu bir ergenlik için neler gerekir?
- Bu süreçte ilk çocukluk çok önemli. İlk çocukluk sürecini oldukça iyi, mutlu ve verimli geçiren çocukların ergenlik sürecini daha kolay atlattığı görülmüş. Ergenlik, hormonların hızla değiştiği, bireyin çocuklukla yetişkinlik arasında kaldığı bir dönem. Kendi içinde sorunlar yaşayan çocuk, eğer ergenlik öncesinde aile içinde yeteri kadar açık iletişimde değilse, güvene ve sevgiye dayalı bir aile ortamında bulunmuyorsa, ergenlik sürecinde büyük sorunlar yaşayabiliyor. Rehberde yer alan uzmanlar da bunlara dikkat çekiyor.
BİLİNÇLE SEVMEK VE
BİLİNÇLE EĞİTMEK ÖNEMLİ
◊ Anne babalara önerileriniz neler?
- Ebeveynlik bilinç gerektirir. Çocukları bilinçle sevmek ve bilinçle eğitmek oldukça önemli. Bu nedenle anne baba, sadece çocuklarının okuyup öğrenmesini beklememeli, kendisi de aralıksız olarak okumalı, nasıl ebeveyn olunacağını öğrenmeli. Hürriyet Kitap’tan çıkan “200 Adımda Ergenlik Rehberi”miz anne babaların merak ettiği sorulara yanıt veriyor. Bu nedenle herkesin bu kitabı okumasını arzu ediyoruz.
HANGİ UZMANLAR DESTEK VERDİ
“200 Adımda Ergenlik Rehberi”nde Prof. Dr. Arzu Yükselen, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Prof. Dr. Norma Razon, Prof. Dr. Selçuk Şirin, Dr. Özgür Bolat, Dr. Fatma Kırcı, yazar ve şair Sunay Akın, beslenme ve diyet uzmanı Taylan Kümeli’nin görüşleri yer alıyor.

Ergenliğin tüm sorunları bu rehberde

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