Erdoğan’ın yeni keşfi
Ezgi Mola, Yılmaz Erdoğan, Bensu Soral ve Atakan Çelik’in rol aldığı ‘Organize İşler 2’nin tanıtımı için objektif karşısına geçti.
YILMAZ Erdoğan yönetmenliğini yaptığı “Organize İşler 2” filminde “Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak” ekibinde yer alan Atakan Çelik’e de rol verdi. Çelik, filmde Bensu Soral’ın canlandırdığı Nazlı’nın nişanlısı Bahadır olarak izleyici karşısına çıkacak. Başrollerini Demet Akbağ, Ata Demirer, Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı “Organize İşler 2”nin, 4 Ocak 2019’da vizyona girmesi planlanıyor.
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