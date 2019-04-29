"Adaletin Bu Mu Dünya" klibini yayınladı!
Film Olmuş Şarkılar isimli projesi ile nostalji tutkunlarını sevindiren Erdem Yener, projenin ikinci şarkısı Adaletin Bu Mu Dünya'yı 26 Nisan'da dinleyici ile buluşturdu.
Yener, aynı zamanda projenin prodüktörlüğünü de üstleniyor.
1971 yılı yapımı olan Adaletin Bu Mu Dünya filmine de ismini veren unutulmaz şarkının söz ve müziği Ali Ercan imzası taşıyor. Şarkının düzenlemesinde Erdem Yener ve Sertan İpek birlikte çalıştı.
Yapımını Yener Film ve Müşterek Görsel Hikaye Anlatıcıları'nın gerçekleştirdiği Adaletin Bu Mu Dünya klibi için Aykut Tanrıkulu'nun yönetmenliğinde kamera karşısına geçen sanatçı, klipte 70'lerde yaşayan bir taksi şoförünü canlandırıyor.
İnsan hallerini etkileyici bir görselle izleyiciye sunuyor.
Yarattığı Film Olmuş Şarkılar konsepti ile dinleyiciyi geçmişe götüren ve döneme damga vuran efsane şarkılara kattığı farklı yorum ve şarkıların düzenlemeleri ile büyük beğeni toplayan sanatçı, serinin ikinci klibinde bir taksi şoförünün şahit olduğu insan manzaraları ve durumlarını klipte etkileyici bir şekilde işliyor.
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