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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.04.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

"Adaletin Bu Mu Dünya" klibini yayınladı!

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"Adaletin Bu Mu Dünya" klibini yayınladı!

Film Olmuş Şarkılar isimli projesi ile nostalji tutkunlarını sevindiren Erdem Yener, projenin ikinci şarkısı Adaletin Bu Mu Dünya'yı 26 Nisan'da dinleyici ile buluşturdu.

 Yener, aynı zamanda projenin prodüktörlüğünü de üstleniyor.

1971 yılı yapımı olan Adaletin Bu Mu Dünya filmine de ismini veren unutulmaz şarkının söz ve müziği Ali Ercan imzası taşıyor. Şarkının düzenlemesinde Erdem Yener ve Sertan İpek birlikte çalıştı. 

Yapımını Yener Film ve Müşterek Görsel Hikaye Anlatıcıları'nın gerçekleştirdiği Adaletin Bu Mu Dünya klibi için Aykut Tanrıkulu'nun yönetmenliğinde kamera karşısına geçen sanatçı, klipte 70'lerde yaşayan bir taksi şoförünü canlandırıyor.

İnsan hallerini etkileyici bir görselle izleyiciye sunuyor.

Yarattığı Film Olmuş Şarkılar konsepti ile dinleyiciyi geçmişe götüren ve döneme damga vuran efsane şarkılara kattığı farklı yorum ve şarkıların düzenlemeleri ile büyük beğeni toplayan sanatçı, serinin ikinci klibinde bir taksi şoförünün şahit olduğu insan manzaraları ve durumlarını klipte etkileyici bir şekilde işliyor. 

Adaletin Bu Mu Dünya klibini yayınladı

Adaletin Bu Mu Dünya klibini yayınladı

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