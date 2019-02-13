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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Erdal Beşikçioğlu'nun yeni oyunu görücüye çıktı

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Erdal Beşikçioğlu'nun yeni oyunu görücüye çıktı

Erdal Beşikçioğlu’nun sahneye koyduğu ‘Takan Takana’ oyunu Tatbikat Sahnesi’ndeki davet ile seyirciyle buluştu.

Farklı takıntılara sahip altı kişinin bir terapistin bekleme odasında karşılaşmalarını ve orada yaşadıkları komik sohbeti konu alan ‘Takan Takana’ oyunu Ankara’da görücüye çıktı. ‘Erdal Beşikçioğlu’nun sahneye koyduğu oyunun prömiyeri önceki akşam Fadik Sevin Atasoy, İpek Çeken, Melih Efeçınar gibi ünlü tiyatrocuların katılımıyla Tatbikat Sahnesi’nde gerçekleşti.

Laurent Baffie’nin yazdığı ‘Toc Toc’ oyunundan çevrilen ‘Takan Takana’, Ankara’nın ardından İstanbul ve diğer şehirlerde de seyirciyle buluşacak.  ‘Takan Takkana’da Kıvanç Kürkçü, Melih Efeçınar, Metehan Kuru, Dilan Düzgüner, Ezgi Sonkuş, İlkyaz Arslan, Hayriye Merve Kaya rol alıyor.

Erdal Beşikçioğlu, oyun hakında ‘Gurur duyduğumuz bir işe imza attık. Tatbikat Sahnesi’nin vodvil oyunu yoktu. Altı oyuncuyla 2 ay çalıştık. Güçlü ve farklı bir iş oldu. Altı kişinin birbirinin dertlerini dinlediği ve çözüm bulduğu bir oyun.’ şeklinde konuştu.

Oyun Hakkında...

Her biri farklı takıntılara sahip altı OKB (Obsesif Kompülsif Bozukluk) hastası, bir terapistin bekleme odasında karşılaşır. Hepsinin aynı doktorla randevusu vardır. Ancak uçağı rötar yapan doktor bir türlü gelmez. İlk kez karşılaşan bu altı insan bir yandan doktoru beklerken bir yandan da birbirlerini tanımaya çalışır.

Erdal Beşikçioğlunun yeni oyunu görücüye çıktı

Erdal Beşikçioğlunun yeni oyunu görücüye çıktı

 

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