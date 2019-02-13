Erdal Beşikçioğlu'nun yeni oyunu görücüye çıktı
Erdal Beşikçioğlu’nun sahneye koyduğu ‘Takan Takana’ oyunu Tatbikat Sahnesi’ndeki davet ile seyirciyle buluştu.
Farklı takıntılara sahip altı kişinin bir terapistin bekleme odasında karşılaşmalarını ve orada yaşadıkları komik sohbeti konu alan ‘Takan Takana’ oyunu Ankara’da görücüye çıktı. ‘Erdal Beşikçioğlu’nun sahneye koyduğu oyunun prömiyeri önceki akşam Fadik Sevin Atasoy, İpek Çeken, Melih Efeçınar gibi ünlü tiyatrocuların katılımıyla Tatbikat Sahnesi’nde gerçekleşti.
Laurent Baffie’nin yazdığı ‘Toc Toc’ oyunundan çevrilen ‘Takan Takana’, Ankara’nın ardından İstanbul ve diğer şehirlerde de seyirciyle buluşacak. ‘Takan Takkana’da Kıvanç Kürkçü, Melih Efeçınar, Metehan Kuru, Dilan Düzgüner, Ezgi Sonkuş, İlkyaz Arslan, Hayriye Merve Kaya rol alıyor.
Erdal Beşikçioğlu, oyun hakında ‘Gurur duyduğumuz bir işe imza attık. Tatbikat Sahnesi’nin vodvil oyunu yoktu. Altı oyuncuyla 2 ay çalıştık. Güçlü ve farklı bir iş oldu. Altı kişinin birbirinin dertlerini dinlediği ve çözüm bulduğu bir oyun.’ şeklinde konuştu.
Oyun Hakkında...
Her biri farklı takıntılara sahip altı OKB (Obsesif Kompülsif Bozukluk) hastası, bir terapistin bekleme odasında karşılaşır. Hepsinin aynı doktorla randevusu vardır. Ancak uçağı rötar yapan doktor bir türlü gelmez. İlk kez karşılaşan bu altı insan bir yandan doktoru beklerken bir yandan da birbirlerini tanımaya çalışır.
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