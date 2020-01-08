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Haber Giriş: 08.01.2020 - 09:45,Son Güncelleme:/

Ercan Kesal: İlk kez 47 yaşında kamera önüne geçtim

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Ercan Kesal: İlk kez 47 yaşında kamera önüne geçtim

Oyuncu ve yazar Ercan Kesal, Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Bi’ Çay Bi’ Sohbet” etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

Her zaman yazan, çizen ve okuyan bir kişi olduğunu belirten Ercan Kesal, Tanıl Bora’nın teklifi üzerine yazılarını bir kitapta toplamaya karar verdiğini belirterek “Peri Gazozu” kitabının nasıl ortaya çıktığını anlattı. Kesal, 2013 yılında okuyucuyla buluşan “Peri Gazozu”nun ismini eşi Nazan Kesal’ın koyduğunu belirterek “Şunu fark ettim, bu iyi bir şey ve ben saçıp savurduğum etrafta duran şeyleri daha disiplinli bir şekilde kitaplaştırırsam çok kalıcı hale gelir ve bu bir hafızanın aktarılması gibi bir şey” ifadesini kullandı.

Ercan Kesal: İlk kez 47 yaşında kamera önüne geçtim
Ercan Kesal, 2008’de Nuri Bilge Ceylan imzalı “Üç Maymun”la oyunculuk kariyerine başladı.
Ercan Kesal: İlk kez 47 yaşında kamera önüne geçtim


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