Erbil’e 2 ödül
İstanbul Şehir Ödülleri, önceki akşam Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de düzenlendi.
Cemiyet ve sanat dünyasının önemli isimlerinin katıldığı gecede Mehmet Ali Erbil hem “yaşam boyu onur ödülü”ne hem de “yılın en iyi televizyoncusu” ödülüne layık görüldü. “Yılın en iyi televizyoncusu” ödülü alan diğer isim Ümit Okur oldu. Hem Erbil’in hem de kendisinin ödülünü almak için sahneye çıkan Okur, “Mehmet Ali Erbil bu ödüle çok sevindi, kendisine hemen ulaştıracağım” dedi.
Mesut Yar, “En iyi televizyon sunucusu” dalında ödül aldı.
Yusuf Sezgin, Salih Güney ve Nuri Alço “yaşam boyu onur ödülü”ne layık görüldü.
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