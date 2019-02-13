Engin Çağlar ve Onur Akay'dan sürpriz film!
Oklarla Dans’ isimli aksiyon sinema filmi Türk ve İran işbirliği ile çekiliyor.
İran’ın ünlü yönetmeni Mohammad Reza Khaki ve senaryo yazarı eşi Mehrnoosh Abdi Monfared Türkiye’ye geldi. Başrollerini Engin Çağlar,Onur Akay, Şenol İpek, Nilay Dorsa, Meral Konrat ve Tuncay Akça gibi çok sayıda Türk ve İranlı ünlü oyuncunun paylaştığı, Türkiye ve İran işbirliği ile haftaya Türkiye’de çekimleri başlayacak olan 'Oklarla Dans' isimli aksiyon sinema filmi için imzalar atıldı. İstanbul’da bir otelde gerçekleştiren imza töreninde, Türk yapımcı ve yönetmen Mustafa Şahin, İranlı yönetmen Mohammad Reza Khaki ve 1993-1994 sezonunda Aydınspor forması giyen İran uyruklu ünlü işadamı Sinan Aydın, anlaşma sağlayarak imzaları attı. İran’da çok sayıda film ve dizide imzası olan filmin İranlı yönetmeni Khaki, “İranlılar Türkleri seviyor. İki Müslüman ülkenin örf ve adetlerinde çok ortak noktalar var ve bu film ilişkileri daha da çok güçlendirecek.” ifadelerini kullandı. Filmin Türk yönetmeni Şahin ise, “Proje ekip arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.
‘FELAKET TELLALI’ SİNEMA FİLMİNDE!
Mustafa Şahin tarafından senaryosu yazılan ve Mehrnoosh Abdi Monfared tarafından ise senaryosu geliştirilen aksiyon filmi ‘Oklarla Dans’ın çekimleri Azerbaycan, İran ve Türkiye’de gerçekleştirilecek. Filmde Yeşilçam’ın efsane jönü Engin Çağlar da yer alıyor. Duyurduğu hastalık ve ölüm haberleri ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay ise, ‘Gazino Baronu’ rolüyle yer alacak. Engin Çağlar, imza töreni öncesi Onur Akay’la uzun uzun sohbet etti ve Akay’a Yeşilçam’ı anlattı
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