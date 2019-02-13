Engin Çağlar ve Onur Akay'dan sürpriz film!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriEngin Çağlar ve Onur Akay'dan sürpriz film!
GeriKeyif Engin Çağlar ve Onur Akay'dan sürpriz film!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
13.02.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Engin Çağlar ve Onur Akay'dan sürpriz film!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Engin Çağlar ve Onur Akay'dan sürpriz film!

Oklarla Dans’ isimli aksiyon sinema filmi Türk ve İran işbirliği ile çekiliyor.

İran’ın ünlü yönetmeni Mohammad Reza Khaki ve senaryo yazarı eşi  Mehrnoosh Abdi Monfared Türkiye’ye geldi. Başrollerini Engin Çağlar,Onur Akay, Şenol İpek, Nilay Dorsa, Meral Konrat ve Tuncay Akça gibi çok  sayıda Türk ve İranlı ünlü oyuncunun paylaştığı, Türkiye ve İran  işbirliği ile haftaya Türkiye’de çekimleri başlayacak olan 'Oklarla  Dans' isimli aksiyon sinema filmi için imzalar atıldı. İstanbul’da bir  otelde gerçekleştiren imza töreninde, Türk yapımcı ve yönetmen Mustafa  Şahin, İranlı yönetmen Mohammad Reza Khaki ve 1993-1994 sezonunda  Aydınspor forması giyen İran uyruklu ünlü işadamı Sinan Aydın, anlaşma  sağlayarak imzaları attı. İran’da çok sayıda film ve dizide imzası olan  filmin İranlı yönetmeni Khaki, “İranlılar Türkleri seviyor. İki Müslüman  ülkenin örf ve adetlerinde çok ortak noktalar var ve bu film ilişkileri  daha da çok güçlendirecek.” ifadelerini kullandı. Filmin Türk yönetmeni  Şahin ise, “Proje ekip arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

‘FELAKET TELLALI’ SİNEMA FİLMİNDE!

Mustafa Şahin tarafından senaryosu yazılan ve Mehrnoosh Abdi Monfared  tarafından ise senaryosu geliştirilen aksiyon filmi ‘Oklarla Dans’ın  çekimleri Azerbaycan, İran ve Türkiye’de gerçekleştirilecek. Filmde  Yeşilçam’ın efsane jönü Engin Çağlar da yer alıyor. Duyurduğu hastalık  ve ölüm haberleri ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile  ünlenen ses sanatçısı Onur Akay ise, ‘Gazino Baronu’ rolüyle yer alacak.  Engin Çağlar, imza töreni öncesi Onur Akay’la uzun uzun sohbet etti ve  Akay’a Yeşilçam’ı anlattı

Engin Çağlar ve Onur Akaydan sürpriz film

.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ece Erken ve Bircan Bali'ye 1 ay hapis

'Analık sütten ibaret değil bence!'

'Kızımızı her an kontrol ediyoruz'

Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak dünyaya geldi!